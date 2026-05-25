25 мая 2026 в 12:48

В порту Усть-Луга предотвращен теракт на заминированном газовозе

ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Предотвращен теракт на заминированном газовозе, прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. После загрузки он должен был отправиться в Турцию.

Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, Министерством обороны и Росгвардией предотвращен террористический акт на судне «Аррхениус» (газовоз), прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун сообщили в ведомстве.

Следственный комитет РФ сообщил, что судно зашло в порт Усть-Луга 20 мая. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили магнитные предметы в районе машинного отделения, которые были квалифицированы как взрывные устройства. В каждом устройстве содержалось около 7 кг пластичного взрывчатого вещества.

По версии спецслужб, устройства могли быть установлены за пределами российских территориальных вод. Капитан судна сообщил, что перед заходом в порт Антверпен оно около полутора суток стояло на якорной стоянке из-за забастовки. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю сообщили, что ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории Керчи. Уточняется, что был задержан завербованный 32-летний житель города. В отношении него возбуждено уголовное дело.

