Мирзоян назвал проблему с запретом товаров в РФ надуманной

Проблема с запретом на ввоз армянских товаров в Россию «искусственно раздута отдельными политическими лицами», заявил журналистам глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Министр подчеркнул, что каждая страна имеет право ограничивать ввоз некачественной продукции и аналогичные запреты действуют в отношении товаров из других государств. По его словам, вопрос существует не первую неделю и даже не первый год, но его масштаб и глубина сильно преувеличены, передает ТАСС.

Проблема не такого масштаба и не такой глубины, как представляется, и специально муссируется со стороны отдельных политических лиц и СМИ. Но проблема есть, и она была неделю, год, десятилетие назад. То есть при обороте в таких объемах всегда такие проблемы могут возникать, — говорится в сообщении.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ограничения на ввоз армянских цветов в Россию со стороны Россельхознадзора являются рядовой рабочей ситуацией. Подобные вопросы, по его словам, регулярно поднимаются на саммитах и заседаниях межправсовета ЕАЭС.

До этого Россельхознадзор с 22 мая временно запретил ввоз цветов из Армении. Ограничения снимут только после того, как российские инспекторы проверят местные теплицы.