В МЧС Киргизии объяснили риски при эвакуации тела Наговициной с пика Победы

Эвакуация тела погибшей в 2025 году россиянки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии может с большой долей вероятности обернуться жертвами среди спасателей, сообщил ТАСС источник в киргизском МЧС. Специалистам придется вручную спускать тело на большое расстояние в крайне плохих погодных условиях, поскольку вертолеты ведомства не способны подняться на такую высоту.

Это настолько опасно, что в результате эвакуации реально могут быть жертвы и среди самих спасателей, — сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что МЧС не может самостоятельно инициировать спуск тела Наговициной, но в случае необходимости готово оказать команде спасателей посильное содействие. Начальник базового лагеря Южный Иныльчек (район пиков Победы и Хан-Тенгри) Дмитрий Греков сообщил, что в настоящее время на склонах пика Победы находится около 80 тел погибших альпинистов.

Ранее участник спасательной операции, альпинист Александр Семенов допустил, что сильные ветры, которые постоянно дуют на пике Победы в Киргизии, могли полностью уничтожить тело Наговициной. Так он ответил на вопрос о возможной эвакуации погибшей.