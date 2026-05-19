Альпинист рассказал, когда могут найти тело Наговициной

Найти тело российской альпинистки Натальи Наговициной, которую прошлым летом не удалось эвакуировать с пика Победы в Киргизии, смогут не раньше лета, сообщил РИА Новости альпинист, начальник базового лагеря вершины Дмитрий Греков. По его словам, до наступления тепла восхождения не проводятся.

Восхождения раньше лета не проходят, так что до нее никто не сможет добраться раньше этого времени, — сказал альпинист.

25 августа 2025 года было принято решение прекратить попытки спасти альпинистку, застрявшую на высоте 7200 метров на пике Победы в Киргизии. В феврале посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов сказал журналистам, что официальных заявлений от родственников о гибели Наговициной не поступало.

Тем временем участник спасательной операции, альпинист Александр Семенов выразил мнение, что сильные ветры, которые постоянно дуют на пике Победы в Киргизии, могли полностью уничтожить тело альпинистки. Так он ответил на вопрос о возможной эвакуации погибшей. В настоящее время Наговицина числится пропавшей без вести.