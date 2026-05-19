Украинского спецназовца задержали за «спасение» сограждан На Украине задержали спецназовца, продающего отсрочки от мобилизации

На Украине задержан спецназовец, подозреваемый в оформлении фиктивных документов для получения отсрочки от мобилизации, заявили в Государственном бюро расследований. В ведомстве уточнили, что операция проводилась совместно с СБУ во Львовской области.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили и задержали штаб-сержанта одного из правоохранительных органов специального назначения во Львовской области. Мужчина за деньги помогал военнообязанным получить отсрочку от мобилизации, — заявили в ГБР.

По данным ведомства, в одном из эпизодов он предложил за $16 тыс. (1,16 млн рублей) оформить подобные документы мужчине, которого разыскивал военкомат. Подозреваемого задержали сразу после получения денег. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее пресс-служба генпрокурора Украины сообщила, что руководство украинского частного вуза фиктивно зачислило 3 тыс. аспирантов, чтобы они получили отсрочку от мобилизации. Инцидент произошел в подконтрольном украинским властям Запорожье. По данным ведомства, авторами схемы стали девять человек, включая ректора.