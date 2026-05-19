Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для дронов Министр Певкура: Эстония не позволяла Украине использовать небо для БПЛА

Минобороны Эстонии заявило Киеву, что не давало разрешения использовать свое воздушное пространство, передает Reuters. Журналисты отметили, что такое объявление прозвучало в связи со сбитым над страной украинским БПЛА.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что поговорил об этом с украинским коллегой сразу после произошедшего. Вся необходимая информация на этот счет была донесена, добавил он.

19 мая ПВО Эстонии впервые поразила украинский дрон-камикадзе. Певкур отметил, что дрон ликвидировали под Тарту — над озером Выртсъярв на юге страны. По предварительным данным, Киев запустил БПЛА с украинской территории. При этом воздушная тревога объявлялась сразу в нескольких частях Эстонии — в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

До этого не менее 25 украинских беспилотников пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в направлении России. По словам очевидца, дроны летели достаточно низко. Он уточнил, что БПЛА заметили в ночь на 3 мая. В то же время жители приграничных городов Эстонии получили предупреждения о возможной атаке дронов.