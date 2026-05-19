Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:40

В Чехии женщине грозит колония за флаг СССР на заседании горсовета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чешская полиция начала расследование из-за флага СССР на заседании городского совета Брно, сообщило информационное агентство ČTK. Его принесла в зал активистка, выступающая против проведения в городе съезда Судето-немецкого землячества. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Во время заседания несколько противников съезда воспользовались правом выразить мнение в отведенное протоколом время. Флаг принесла женщина, не являющаяся жительницей Брно.

Полиция считает, что появление флага в общественном месте может подпадать под статью Уголовного кодекса. По чешским законам, пропаганда коммунизма наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Съезд судетских немцев впервые должен был пройти в Чехии, откуда их выселили после Второй мировой войны. Против выступили партии правящей коалиции и нижняя палата парламента, а оппозиция назвала встречу доказательством примирения между народами. Президент Чехии Петр Павел предоставил мероприятию свою защиту.

Ранее полиция Берлина задержала 25 человек за демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая, на которую ввели запрет перед Днем Победы. Кроме того, один человек был задержан за несанкционированный запуск дрона, еще 13 — за оскорбления, сопротивление полиции и причинение телесных повреждений.

Европа
Чехия
СССР
флаги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.