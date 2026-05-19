В Чехии женщине грозит колония за флаг СССР на заседании горсовета

Чешская полиция начала расследование из-за флага СССР на заседании городского совета Брно, сообщило информационное агентство ČTK. Его принесла в зал активистка, выступающая против проведения в городе съезда Судето-немецкого землячества. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Во время заседания несколько противников съезда воспользовались правом выразить мнение в отведенное протоколом время. Флаг принесла женщина, не являющаяся жительницей Брно.

Полиция считает, что появление флага в общественном месте может подпадать под статью Уголовного кодекса. По чешским законам, пропаганда коммунизма наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Съезд судетских немцев впервые должен был пройти в Чехии, откуда их выселили после Второй мировой войны. Против выступили партии правящей коалиции и нижняя палата парламента, а оппозиция назвала встречу доказательством примирения между народами. Президент Чехии Петр Павел предоставил мероприятию свою защиту.

Ранее полиция Берлина задержала 25 человек за демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая, на которую ввели запрет перед Днем Победы. Кроме того, один человек был задержан за несанкционированный запуск дрона, еще 13 — за оскорбления, сопротивление полиции и причинение телесных повреждений.