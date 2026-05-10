В Берлине задержали 25 человек за демонстрацию советской символики 9 мая

Полиция Берлина задержала 25 человек за демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая, на которую ввели запрет перед Днем Победы, сообщило ведомство в соцсети X. Кроме того, один человек был задержан за несанкционированный запуск дрона, еще 13 — за оскорбления, сопротивление полиции и причинение телесных повреждений.

В целом два дня, за исключением этих случаев, прошли преимущественно без происшествий и мирно, — отметили в полиции.

Всего в Берлине задержали 43 человека во время празднования Дня Победы. Власти запретили георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет на мемориалах в Трептов-парке, а также в парках Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.

Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» прошло в Берлине в День Победы и завершилось у советского мемориала в Тиргартене. Участники с портретами родственников — ветеранов Великой Отечественной войны прошли колонной от Бранденбургских ворот по улице 17 Июня, чтобы почтить память павших в борьбе с нацизмом.