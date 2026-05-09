У Бранденбургских ворот с портретами дедов: яркие кадры шествия в Берлине

Германия. Берлин. Участники международной акции ‭«Бессмертный полк» по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

У Бранденбургских ворот с портретами дедов: яркие кадры шествия в Берлине Шествие «Бессмертного полка» прошло в Берлине

Шествие «Бессмертного полка» прошло в Берлине в День Победы и завершилось у советского мемориала в Тиргартене. Участники с портретами родственников — ветеранов Великой Отечественной войны — прошли колонной от Бранденбургских ворот по улице 17 Июня, чтобы почтить память павших в борьбе с нацизмом. В акции приняли участие сотни человек, в том числе посол России в Германии Сергей Нечаев.

У мемориала участники возложили цветы и почтили погибших минутой молчания. После этого люди еще долго оставались на месте, общались, делились семейными историями и исполняли песни военных лет, включая «Катюшу» и «День Победы».

Многие пришли целыми семьями, с детьми, подчеркивая преемственность поколений. Некоторые участники выбрали нестандартный формат — разместили фотографии своих родственников на одежде, чтобы показать память сразу о нескольких близких.

Акция прошла при усиленных мерах безопасности. Берлинская полиция заранее ввела запрет на ряд символов, флагов и элементов военной формы. Во время шествия отдельные активисты пытались спровоцировать участников, однако сотрудники полиции оперативно вмешались, и серьезных инцидентов не произошло.

Памятные мероприятия проходили под контролем городских служб на фоне сохраняющейся политической напряженности. Среди участников были ветераны, представители духовенства, семьи с детьми и пожилые люди, многие принесли к мемориалу цветы и венки.

Самые яркие фото «Бессмертного полка» в Берлине — в галерее NEWS.ru.