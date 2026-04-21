«Никаких носочков не приходило»: Путин о поддержке немецких солдат в ВОВ Путин вспомнил, как советский тыл помогал солдатам ВОВ в морозы

Во время Великой Отечественной войны советский тыл помогал солдатам, в том числе во время морозов, отправляя на фронт связанные носки, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые передает корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин, немцам при этом граждане их страны так не помогали.

Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин подписал закон о лишении свободы за отрицание геноцида советского народа, а также за осквернение захоронений жертв геноцида. Максимальное наказание составляет пять лет колонии. Кроме того, за нарушение этой статьи предусмотрены штраф в размере от 2 до 5 млн рублей и принудительные работы.

Помощник президента РФ Владимир Мединский между тем заявил, что число жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны можно посчитать только математически. Он отметил, что именно по сложной формуле была рассчитана цифра 26,7 млн человек, обозначающая общее число павших в годы войны.