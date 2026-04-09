Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за отрицание геноцида советского народа, а также осквернение захоронений жертв геноцида, документ опубликовал на официальном портале правовой информации. Согласно нему, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Кроме того, за нарушение этой статьи предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 млн рублей. Также предусмотрены принудительные работы.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. Изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ.