09 апреля 2026 в 17:02

Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за отрицание геноцида советского народа, а также осквернение захоронений жертв геноцида, документ опубликовал на официальном портале правовой информации. Согласно нему, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Кроме того, за нарушение этой статьи предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 млн рублей. Также предусмотрены принудительные работы.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. Изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

