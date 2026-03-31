В Совфеде допустили отмену ряда ограничений, но при одном условии

Сенатор Клишас допустил отмену ряда ограничений в РФ после окончания СВО

Ряд ограничений, которые ввели в последние годы, могут убрать после завершения специальной военной операции, если они перестанут быть актуальными, сообщил в интервью с РБК глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, законодательство — это подвижная структура.

Все возможно, если они потеряют свою актуальность. Ну, слушайте, многие нормы актуальны для определенного времени. <...> Да, какие-то нормы устаревают, какие-то перестают быть актуальными, какие-то нормы обществу по прошествии времени кажутся несправедливыми, и поэтому да, законодательство может меняться, оно постоянно меняется, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в новой версии законопроекта против навязчивого преследования, или так называемого сталкинга, четко определили преступные деяния. Он отметил, что парламентарии серьезно доработали инициативу после предыдущего отказа.

Также заместитель председателя комитета Госдумы по информационным технологиям, информатизации и связи Александр Ющенко заявил, что маркировка изображений, сгенерированных нейросетью, на маркетплейсах позволит защитить россиян от покупки некачественного товара. Он отметил, что сейчас использование ИИ в рекламе требует подробного изучения.

