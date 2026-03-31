В Совфеде допустили отмену ряда ограничений, но при одном условии Сенатор Клишас допустил отмену ряда ограничений в РФ после окончания СВО

Ряд ограничений, которые ввели в последние годы, могут убрать после завершения специальной военной операции, если они перестанут быть актуальными, сообщил в интервью с РБК глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, законодательство — это подвижная структура.

Все возможно, если они потеряют свою актуальность. Ну, слушайте, многие нормы актуальны для определенного времени. <...> Да, какие-то нормы устаревают, какие-то перестают быть актуальными, какие-то нормы обществу по прошествии времени кажутся несправедливыми, и поэтому да, законодательство может меняться, оно постоянно меняется, — сказал он.

