Демин раскрыл главную выгоду единого QR-кода для россиян

С 1 сентября вводится единый универсальный QR-код для безналичных платежей, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам депутата, осенью на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код, а не несколько, как сейчас.

Для граждан это прежде всего удобство. Для владельцев бизнеса — снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не привязан к одному провайдеру, — отметил Демин.

Политик подчеркнул, что новый стандарт обеспечивает рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников.

Ранее сообщалось, что универсальный платежный QR-код (УПК), оператором которого выступает Национальная система платежных карт (НСПК), объединит в себе разные способы расчетов: оплату через Систему быстрых платежей (СБП), банковские сервисы и цифровой рубль. С 1 сентября 2026 года все российские банки и торгово-сервисные предприятия будут обязаны использовать УПК. При сканировании единого кода покупатель сможет выбрать любой удобный способ оплаты в своем мобильном приложении, при этом сохранятся все привычные кешбэки и бонусы банка.