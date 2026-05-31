Появилась новая информация о перевернувшейся лодке с девочкой в Иркутске Лодка с девочкой перевернулась в Иркутске из-за наезда на препятствие

Лодка с семьей перевернулась и затонула в Иркутске после того, как наехала на препятствие в воде, сообщает Telegram-канал Baza. На борту находились отец, мать, их 16-летняя дочь и родственница.

Судоводителя и одного пассажира спасли люди с проходящего мимо судна. Один человек погиб, а девочку унесло течением. Специалисты ведут поиски пропавшей.

Рафтинговая лодка перевернулась в акватории реки Ангары. Троих взрослых очевидцы сумели вытащить из воды, одного из них пытались привести в чувство, но безуспешно. Все пассажиры в момент сплава были без спасательных жилетов. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

СК возбудил уголовное дело. Следствие установило, что лодка с подвесным мотором, на борту которой находились лодочник и три пассажира, двигалась в направлении Поповского острова.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за катера, навалившегося на опору Театрального моста. Капитан судна врезался в опору моста с двумя пассажирами на борту. Максимальное наказание — штраф от 100 до 300 тыс. рублей. Материальный ущерб владельцу судна превысил 1 млн рублей.