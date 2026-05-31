Пожар охватил нефтебазу в российском регионе Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области составляет 3 тыс. кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в поселке Матвеев Курган Ростовской области, где после атаки ВСУ произошло возгорание, составляет 3,6 тыс. кв. метров, сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова в Telegram-канале. По ее словам, в настоящее время специалисты прилагают все усилия для минимизации негативных последствий ЧП.

В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. Очаг пожара полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий. Площадь возгорания — 3600 кв. метров, — написала она.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе после ночной воздушной атаки ВСУ повреждены жилые дома и здание Южного управления Центрального банка, где загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

До этого стало известно, что в Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. По словам губернатора, силы ПВО сбили более 20 беспилотников и ракеты Storm Shadow.