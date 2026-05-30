Пожар на нефтебазе в Армавире потушили

Пожар на нефтебазе в Армавире потушили Пожар на перевалочной нефтебазе в Армавире полностью ликвидирован

Экстренные службы ликвидировали возгорание на территории перевалочной нефтебазы в городе Армавире, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края. Причиной инцидента на промышленном объекте стало падение обломков сбитого беспилотного летательного аппарата.

Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и локализовали пламя. Благодаря их усилиям огонь не перешел на соседние резервуары с топливом.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 мая силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских дронов самолетного типа. По данным Министерства обороны России, БПЛА были уничтожены в небе над 13 регионами страны.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО в регионе уничтожили ночью 13 беспилотников ВСУ. По его словам, никто не пострадал. Губернатор добавил, что из-за атаки загорелся гараж с автомобилем, пожар оперативно потушили.