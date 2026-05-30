Европейская страна заявила о независимости от США Франция заявила о своей стратегии безопасности и независимости от США

Французская стратегия безопасности уже более 60 лет строится на собственных силах ядерного сдерживания и национальной армии, а не исключительно на сотрудничестве с США, заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По ее словам, которые передает РИА Новости, Париж продолжает наращивать военные расходы, а за последние десять лет оборонный бюджет страны увеличился вдвое.

Франция на протяжении последних 60 лет придерживается одной и той же стратегии. Она основана на нашем суверенитете, который опирается на два столпа — ядерное сдерживание и обычные вооруженные силы, — сказала Вотрен.

Министр также отметила, что Францию и США связывают более 250 лет отношений, однако оборонная политика республики не ограничивается взаимодействием с Вашингтоном. Франция имеет оборонные соглашения не только с Соединенными Штатами, но и с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и рядом других государств Ближнего Востока.

Ранее Вотрен заявила, что Франция и США остаются союзниками в том числе в рамках НАТО, несмотря на имеющиеся разногласия, включая ситуацию вокруг Ирана. Отвечая на вопрос о том, как расхождения между Парижем и Вашингтоном влияют на отношения внутри Альянса, она подчеркнула, что страны не всегда сходятся во мнениях, но союзниками остаются.