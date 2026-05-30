Во Франции официально признали разногласия с США в рамках НАТО

Министр Вотрен: Франция и США остаются союзниками по НАТО вопреки разногласиям

Катрин Вотрен Фото: Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Франция и США остаются союзниками, в том числе в рамках НАТО, несмотря на имеющиеся разногласия, включая ситуацию вокруг Ирана, заявила министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на пленарном заседании международного форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Отвечая на вопрос о том, как расхождения между Парижем и Вашингтоном влияют на отношения внутри Альянса, она подчеркнула, что страны не всегда сходятся во мнениях, но союзниками остаются.

Конечно, мы союзники. Да, мы не всегда сходимся во мнении, но мы остаемся союзниками, — отметила Вотрен.

Глава французского оборонного ведомства напомнила, что на Ближнем Востоке Франция придерживается политики «обороны, а не нападения». В то же время она пообещала, что вопрос взаимоотношений с США в рамках НАТО будет детально обсуждаться на предстоящем саммите Альянса в июле.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Альянс не сможет выжить в случае выхода из него США. Он убежден, что Евросоюз не станет заменой Альянсу в вопросах коллективной безопасности, поэтому нужно сделать все необходимое для предотвращения раскола между Вашингтоном и странами Европы.

