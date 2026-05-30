В Финляндии объяснили, почему Зеленскому выгодно бомбить Европу дронами Мема: Зеленскому выгодно, чтобы дроны попадали по гражданским объектам Европы

Россия не имеет причин нацеливаться на гражданские объекты Европы, в то время как для президента Украины Владимира Зеленского это способ втянуть НАТО в конфликт, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. По его словам, таким образом политик надеется заставить западные страны продолжать поддерживать Украину.

Я призываю ЕС предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования по этому вопросу, и если он откажется <…>, мы сможем заключить, что это была операция под ложным флагом без доказательств российской угрозы, — подытожил политик.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что беспилотник приземлился на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти возложили ответственность на Россию, однако никаких доказательств не представили. При этом румынские военные отслеживали дрон радиолокационными системами, но не смогли его перехватить.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил полную солидарность с правительством Румынии, но призвал всех к сдержанности в резких заявлениях. Он вновь выступил за немедленное начало диалога между Евросоюзом и Россией.