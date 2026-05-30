Инструктор раскрыла, куда делись сапы исчезнувшей в Омске пары

Сапборды пропавших в Омске мужчины и женщины могло прибить к берегу, после чего их могли забрать местные жители или рыбаки, рассказала агентству РИА Новости омский инструктор по сапсерфингу Екатерина Кулевец. Специалист отметила, что пропавшая пара жила совсем недалеко от Иртыша и, скорее всего, отправилась к реке пешком.

Также сейчас пишут, что ищут сапы, но их могло прибить к берегу, где-нибудь в кустах. Также, как с воды, так и у берега их могли забрать рыбаки или местные жители. По тому, что могло произойти, не готова сказать, так как возможных вариантов множество, — поделилась мнением Кулевец.

По ее словам, на прошлых фотографиях и видеозаписях с водных сплавов видно, что омичи никогда не пользовались защитными спасательными жилетами. При этом сплавы по Иртышу считаются опасными из-за сильного течения.

Пара омичей, 43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко, бесследно исчезла во время речной прогулки 25 мая. Накануне родственникам и волонтерам удалось обнаружить тело погибшей женщины.