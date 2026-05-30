ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 11:09

Московский бариста поплатился за приставания к школьнице в метро

Уроженца Тверской области обвинили в совращении девочки в вагоне метро Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция задержала мужчину, который совершал развратные действия в отношении 13-летней девочки в вагоне поезда московского метрополитена, сообщили в управлении Следственного комитета России по столице. По данным следствия, инцидент произошел 27 мая на станции «Боровицкая». Очевидец происшествия снял педофила на камеру мобильного телефона и передал видеозапись в полицию.

Расследуется уголовное дело в отношении уроженца Тверской области 1997 года рождения <…>, фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, — добавили в ведомстве.

Задержанному предъявили обвинения по статье о совершении развратных действий. Следственные органы планируют направить ходатайство в Черемушкинский районный суд.

Ранее появилась информация, что обнимавшийся с девочками в метро бариста занимался этим регулярно. По информации источника, 29-летний мужчина врал школьницам, что ему 18 лет, а также постоянно приводил в кофейни новых девушек.

До этого в Нижегородской области арестовали мужчину, который украл и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Сухобезводное. Педофил схватил школьницу за руку и хотел затащить к себе в квартиру.

Москва
педофилы
школьницы
суды
метро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.