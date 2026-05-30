Московский бариста поплатился за приставания к школьнице в метро Уроженца Тверской области обвинили в совращении девочки в вагоне метро Москвы

Полиция задержала мужчину, который совершал развратные действия в отношении 13-летней девочки в вагоне поезда московского метрополитена, сообщили в управлении Следственного комитета России по столице. По данным следствия, инцидент произошел 27 мая на станции «Боровицкая». Очевидец происшествия снял педофила на камеру мобильного телефона и передал видеозапись в полицию.

Расследуется уголовное дело в отношении уроженца Тверской области 1997 года рождения <…>, фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, — добавили в ведомстве.

Задержанному предъявили обвинения по статье о совершении развратных действий. Следственные органы планируют направить ходатайство в Черемушкинский районный суд.

Ранее появилась информация, что обнимавшийся с девочками в метро бариста занимался этим регулярно. По информации источника, 29-летний мужчина врал школьницам, что ему 18 лет, а также постоянно приводил в кофейни новых девушек.

До этого в Нижегородской области арестовали мужчину, который украл и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Сухобезводное. Педофил схватил школьницу за руку и хотел затащить к себе в квартиру.