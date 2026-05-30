Раскрыта концепция новой станции Рублево-Архангельской линии

Архитектурный облик строящейся станции метро «Новорижская» Рублево-Архангельской линии столичной подземки посвятят стихии огня, рассказал ТАСС руководитель строительства АО «Мосинжпроект» Александр Волков. По задумке авторов проекта, интерьер платформы мелкого заложения получит яркий индивидуальный образ благодаря необычным визуальным решениям.

По замыслу архитекторов, платформа станции «Новорижская» будет иметь яркий индивидуальный образ. Потолок и колонны будут выполнены в виде восходящего пламени, поднимающегося вверх. Подвесной потолок планируется выполнить из многофигурной волнообразной композиции, состоящей из 3D-элементов, — добавил Волков.

В настоящее время возведение новой станции на территории столичного микрорайона Рублево-Архангельское идет строго по намеченному графику. Рабочие уже полностью завершили вынос мешающих инженерных коммуникаций из зоны застройки, включая массивные опоры линий электропередачи. Сейчас специалисты прокладывают постоянные кабельные сети для электроснабжения объекта и ведут активную разработку грунта под будущие оборотные тупики.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году на базе Большой кольцевой линии запустят первую полностью беспилотную ветку метро. Масштабным проектом занимаются специалисты Центра перспективных разработок городского транспорта.