Овчинский: на «СтроимПросто» создали раздел требований к ЦИМ в формате IFC

На портале «СтроимПросто» создали раздел «ЦИМ АГР в формате IFC: требования и практические рекомендации», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Материалы ориентированы на профильных специалистов в области ЦИМ. В новом разделе систематизированы основные требования к подготовке IFC-файлов и представлены практические рекомендации, применимые в рабочем процессе.

У разработчиков возникают вопросы на этапе подготовки IFC для архитектурно-градостроительного решения. Новый раздел аккумулирует все ключевые требования в одном месте и помогает сократить время на согласования. Это не просто набор правил, а понятный рабочий инструмент. Мы постарались изложить требования простым языком и показать, как избежать типичных ошибок. В результате процесс подготовки становится более предсказуемым и прозрачным, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В разделе собраны структурированные инструкции, примеры и пояснения, которые помогают соблюдать нормативные требования и повышать качество цифровой модели. Это снижает риск возвратов и доработок, что экономит время команд и ускоряет запуск проектов. Кроме того, единый подход к подготовке IFC-файлов улучшает взаимодействие между всеми участниками процесса.

Для специалистов это полноценный инструмент, позволяющий уверенно проходить процедуру получения АГР и избегать лишних затрат. Ознакомиться с материалами можно в базе знаний на портале «СтроимПросто». Уточняется, что электронные сервисы для участников инвестиционно-строительной деятельности развиваются в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Ранее Овчинский сообщил, что за первый квартал 2026 года Единый контактный центр ДГП принял свыше 9,5 тыс. обращений от горожан и застройщиков. Специалисты центра помогают людям разобраться в вопросах переселения, строительства и градостроительных процедур.