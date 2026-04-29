29 апреля 2026 в 12:13

Овчинский: на «СтроимПросто» создали раздел требований к ЦИМ в формате IFC

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
На портале «СтроимПросто» создали раздел «ЦИМ АГР в формате IFC: требования и практические рекомендации», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Материалы ориентированы на профильных специалистов в области ЦИМ. В новом разделе систематизированы основные требования к подготовке IFC-файлов и представлены практические рекомендации, применимые в рабочем процессе.

У разработчиков возникают вопросы на этапе подготовки IFC для архитектурно-градостроительного решения. Новый раздел аккумулирует все ключевые требования в одном месте и помогает сократить время на согласования. Это не просто набор правил, а понятный рабочий инструмент. Мы постарались изложить требования простым языком и показать, как избежать типичных ошибок. В результате процесс подготовки становится более предсказуемым и прозрачным, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В разделе собраны структурированные инструкции, примеры и пояснения, которые помогают соблюдать нормативные требования и повышать качество цифровой модели. Это снижает риск возвратов и доработок, что экономит время команд и ускоряет запуск проектов. Кроме того, единый подход к подготовке IFC-файлов улучшает взаимодействие между всеми участниками процесса.

Для специалистов это полноценный инструмент, позволяющий уверенно проходить процедуру получения АГР и избегать лишних затрат. Ознакомиться с материалами можно в базе знаний на портале «СтроимПросто». Уточняется, что электронные сервисы для участников инвестиционно-строительной деятельности развиваются в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Недвижимость в Москве стремительно развивается. Так, с начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский сообщил, что за первый квартал 2026 года Единый контактный центр ДГП принял свыше 9,5 тыс. обращений от горожан и застройщиков. Специалисты центра помогают людям разобраться в вопросах переселения, строительства и градостроительных процедур.

Читайте также
«Свободная»: Волочкова объяснила, почему не выйдет замуж за возлюбленного
Беру 1 кг помидоров и добавляю к ним ложку уксуса — через час подаю к столу томаты по-корейски
Стало известно, на какой шаг решились ВСУ вблизи курского приграничья
Стройка нового времени: как изменился строительный рынок России за пять лет
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
