19 мая 2026 в 13:12

Овчинский: Москва показала на ЦИПР ИИ-сервисы для контроля строительства

Владислав Овчинский
В Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» правительство Москвы представило главные цифровые решения для строительной отрасли, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. В частности, специалисты презентовали сервисы на базе ИИ, помогающие ускорять строительство и контролировать его на всех этапах.

ИИ способен брать на себя большой объем проверки документов и данных, а специалисты могут сосредоточиться на более сложных задачах. Это напрямую влияет на сроки подготовки проектов, качество документации и прозрачность процессов. Среди новых решений — сервис «Проверка типовых объемно-планировочных показателей». Он автоматически анализирует квартирографию и проверяет соответствие проектных решений утвержденным нормам, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На стенде также представили ИИ-сервис «Проверка документов для оформления РС». Еще одна готовая разработка — система автоматического распознавания объектов недвижимости на планах. В настоящее время в работе находится проект «Помощник проектировщика». Сейчас также разрабатывается ИИ-сервис для проверки сметной документации: он будет автоматически оценивать ее на непротиворечивость. Помимо этого, участникам ЦИПР рассказали о системе «Автоматизация КСГ» и «Платформе детекции нарушений».

Ранее Владислав Овчинский сообщил о новом ИИ-сервисе для реализации программы реновации. Сервис «Планирование этапов реновации» осуществляет мониторинг и оценку ключевых показателей реализации программы с точностью до 95%.

Также Овчинский рассказал, что департамент градостроительной политики города Москвы и компания «Дом.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках цифровизации строительной отрасли. Совместные усилия будут направлены на внедрение ИИ и развитие технологий информационного моделирования.

