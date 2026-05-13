Юбилейная конференция TECH WEEK 2026 пройдет в Москве

В Москве с 17 по 18 июня пройдет XV юбилейная мультиформатная конференция TECH WEEK. Ее посвятят передовым цифровым технологиям, нейросетям и инновационным решениям, стимулирующим развитие бизнеса. Организатором мероприятия стала корпорация «Синергия».

Для нас важно, чтобы каждый гость ушел с конференции не только с новыми идеями, но и с уверенностью, что его вложения полностью оправдались, поэтому каждый спикер, каждый кейс на TECH WEEK отобран с одной целью: дать гостям конкретный инструмент или стратегию, которая увеличит их эффективность и откроет новые рынки для роста, — сказала гендиректор конференции Елена Алончикова.

Конференция ориентирована на руководителей и топ-менеджеров, определяющих технологическую стратегию компаний; IT-специалистов в корпорациях, отвечающих за внедрение и результат; предпринимателей и основателей стартапов в поиске новых точек роста; а также project- и product-менеджеров, которые реализуют технологии в готовых продуктах.

В центре программы — практические кейсы и готовые решения, доказавшие свою эффективность и экономическую целесообразность в бизнесе. Среди ключевых тем будут искусственный интеллект для бизнеса, его разработка и внедрение, ретейл и e-commerce, цифровизация и автоматизация процессов, рынок недвижимости и строительства в эпоху технологий, маркетинг, продажи и клиентский сервис, производство и логистика, а также российское ПО и open-source-решения.

Помимо теории, мероприятие делает ставку на интерактив и практику: нетворкинг в форматах Speed Networking и мастермайндов, разбор реальных кейсов по цифровой трансформации, а также выставка готовых технологических решений и примеров их внедрения. Участники конференции получат проверенные методики, рабочие инструменты и полезные деловые связи.

Ранее организаторы международных командных соревнований ArtMasters Open приняли заявки на участие от молодых специалистов из 140 стран. Всего на отборочный этап зарегистрировались свыше 3,5 тыс. представителей сферы креативных индустрий.