В Рособрнадзоре «обрадовали» школьников новым обязательным экзаменом Музаев: девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года

Девятиклассники начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами, передает РИА Новости.

В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории, это важный предмет, — сказал Музаев.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, разрешающий выпускникам пересдать ЕГЭ в дополнительные дни по двум и более предметам. Сейчас пересдать можно только один предмет.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ. По его словам, он будет введен с 2027/28 учебного года.

Также Кравцов сообщил, что все российские школы будут переведены на единые учебники. По его словам, правительство планирует завершить переход в течение трех-четырех лет. Причем уже со следующего учебного года появятся единые учебники истории. Речь идет о классах с пятого по 11-й.