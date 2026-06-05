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05 июня 2026 в 09:08

Россиянина отправили в колонию за помощь Киеву и пропаганду терроризма

ФСБ: жителя Челябинской области осудили на 15,5 года колонии за госизмену

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жителя Челябинской области признали виновным в оказании помощи спецслужбам Украины и распространении печатных материалов с пропагандой терроризма, заявили в пресс-службе УФСБ России по региону. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15,5 года в колонии общего режима.

Житель Челябинской области признан виновным по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ, — отметили в ведомстве.

Установлено, что фигурант являлся сторонником террористического украинского военизированного объединения. В январе 2024 года по заданию куратора челябинец разместил в Сети печатные материалы, содержащие призывы к оправданию и осуществлению террористической деятельности.

Ранее ФСБ задержала 34-летнего жителя Волгограда, который помогал украинским телефонным мошенникам похищать у россиян деньги, в том числе у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников СВО. Сумма ущерба составила порядка 300 млн рублей.

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Челябинская область
Украина
ФСБ
терроризм
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