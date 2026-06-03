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03 июня 2026 в 08:30

Назван ущерб по делу россиянина, помогавшего Киеву грабить семьи бойцов СВО

ФСБ: помогавший Киеву волгоградец нанес ущерб родным военных на 300 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Задержанный волгоградец, который помогал украинским телефонным мошенникам, нанес ущерб родным российских военнослужащих, пропавших без вести или оказавшихся в плену в зоне СВО, в объеме порядка 300 млн рублей, заявили в пресс-службе ФСБ России. Мужчина занимался активацией сим-карт.

Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил порядка 300 миллионов рублей, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда с 2023 года на конфиденциальной основе сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ. За вознаграждение он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил и пересылал телекоммуникационное оборудование.

До этого жителя Феодосии задержали за передачу Киеву данных о перемещениях российского военного вертолета. Сведения он направил в чат-бот одного из мессенджеров, который использовали спецслужбы Украины. Против россиянина возбудили уголовное дело о госизмене, оно направлено в Верховный суд республики.

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