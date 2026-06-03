Волгоградец помогал украинским мошенникам грабить семьи бойцов СВО

ФСБ задержала 34-летнего жителя Волгограда, который помогал украинским телефонным мошенникам похищать у россиян деньги, в том числе у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников СВО, сообщили в Центре общественных связей ведомства. По его данным, мужчину обвинили в государственной измене, передает РИА Новости.

Федеральной службой безопасности совместно с МВД России и ФСИН России в Волгоградской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгограда 1992 года рождения, причастного к государственной измене, — говорится в сообщении.

С 2023 года задержанный на конфиденциальной основе сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ. За вознаграждение он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил и пересылал телекоммуникационное оборудование. Активированные сим-карты использовались украинскими спецслужбами для мошенничества, в том числе против близких родственников военнослужащих.

Записи телефонных разговоров с жертвами мошенники выкладывали в публичный украинский Telegram-канал, созданный Главным управлением разведки Минобороны Украины. Публикующиеся аудиофайлы использовались для антироссийских информационных акций.

До этого сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене. По данным следствия, они передавали украинским спецслужбам данные о военнослужащих на полуострове.