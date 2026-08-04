Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице Один из пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград скончался в больнице

Один из восьми человек, пострадавших во время атаки украинских дронов на Волгоград, умер в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на облздрав.

Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Второй пациент, находящийся в реанимации, продолжает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, — отметил собеседник агентства.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.