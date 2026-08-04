Новые детали появились в деле о сборке дронов для СБУ на 3D-принтерах

Новые детали появились в деле о сборке дронов для СБУ на 3D-принтерах Подозреваемый в сборке БПЛА с помощью 3D-принтера ждал инструкций от СБУ

Служба безопасности Украины должна была дать инструкции по применению дронов, собранных задержанным жителем Крыма, сообщила ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, мужчина организовал производство и сборку беспилотников на 3D-принтерах по заданию украинских кураторов, а также передавал им сведения о передвижении российской военной техники.

Дополнительно сотрудниками СБУ мне были предоставлены задачи по изготовлению FPV-дронов и средств сброса к ним посредством 3D-печати. Дальнейшее применение указанных средств должно было быть поставлено отдельными инструкциями агента СБУ, — рассказал задержанный.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан россиянин, который организовал изготовление элементов БПЛА с помощью 3D-принтеров и работал на СБУ. При обыске в его доме обнаружены 22 беспилотника и устройства управления. Информация о возбуждении уголовного дела уточняется.

До этого в Севастополе задержали двух россиян. Сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму. Затем мужчин обучили обращению с самодельной взрывчаткой и поручили совершить теракты на критически важных объектах полуострова, а также против главы одного из новых регионов, когда тот был в Крыму.