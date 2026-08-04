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04 августа 2026 в 12:13

Новые детали появились в деле о сборке дронов для СБУ на 3D-принтерах

Подозреваемый в сборке БПЛА с помощью 3D-принтера ждал инструкций от СБУ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Служба безопасности Украины должна была дать инструкции по применению дронов, собранных задержанным жителем Крыма, сообщила ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, мужчина организовал производство и сборку беспилотников на 3D-принтерах по заданию украинских кураторов, а также передавал им сведения о передвижении российской военной техники.

Дополнительно сотрудниками СБУ мне были предоставлены задачи по изготовлению FPV-дронов и средств сброса к ним посредством 3D-печати. Дальнейшее применение указанных средств должно было быть поставлено отдельными инструкциями агента СБУ, — рассказал задержанный.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан россиянин, который организовал изготовление элементов БПЛА с помощью 3D-принтеров и работал на СБУ. При обыске в его доме обнаружены 22 беспилотника и устройства управления. Информация о возбуждении уголовного дела уточняется.

До этого в Севастополе задержали двух россиян. Сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму. Затем мужчин обучили обращению с самодельной взрывчаткой и поручили совершить теракты на критически важных объектах полуострова, а также против главы одного из новых регионов, когда тот был в Крыму.

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