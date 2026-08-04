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04 августа 2026 в 13:15

Германия не смогла справиться с массовым закрытием пивоварен

Меньше 1,5 тыс. пивоварен осталось в Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Германии с 2025 года продолжают закрываться пивоварни, сообщает Nampa со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство этой европейской страны (Destatis). В прошлом году закрылось 53 предприятия.

По информации ведомства, число пивоварен уменьшилось на 3,6% до 1415 предприятий. Причиной отрицательной динамики стало падение спроса на пиво и рост издержек. Отмечается, что 588 пивоварен при этом находятся в Баварии. В Баден-Вюртемберге их насчитали 19, а в Северном Рейне — Вестфалии — 131.

Ранее одна из старейших пивоварен Германии Hofbrauhaus Wolters из Брауншвейга подала заявление о банкротстве на фоне падения спроса и роста издержек. Предприятие почти с 400-летней историей намерено продолжить работу в режиме самоуправления.

До этого председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман рассказал, что спрос на пиво в РФ снизился из-за неблагоприятных погодных условий. Он отметил, что в центральных регионах, на северо-западе и в Краснодаре были климатические катаклизмы — из-за этого летний всплеск продаж оказался ниже ожидаемого.

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