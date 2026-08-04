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04 августа 2026 в 14:13

Газманов попросил суд отпустить своего экс-продюсера из СИЗО

Газманов попросил суд смягчить меру пресечения бывшему продюсеру Россе

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певец Олег Газманов попросил суд отпустить из СИЗО своего бывшего продюсера Филиппа Россу, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, сообщает РЕН ТВ. Артист направил ходатайство о смягчении меры пресечения после того, как Росса частично возместил ему ущерб.

Представитель Газманова уточнил, что Росса выплатил певцу 12 млн рублей при общей сумме ущерба 17,5 млн. По версии следствия, экс-продюсер без ведома Газманова продавал третьим лицам его фотографии и музыкальные произведения, в том числе права на песни, использовавшиеся в фильмах.

Россу арестовали по делу о мошенничестве, в результате которого Газманов лишился жилья, а также по обвинению в нарушении авторских прав. 30 апреля Басманный суд Москвы продлил экс-продюсеру арест до 5 июня, а спустя чуть меньше недели — до 5 августа.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей для Росса. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Фигурант жаловался на состояние здоровья.

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