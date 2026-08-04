Семья иноагента Слепакова может лишиться элитного жилья в Москве

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал изъять имущество у семьи артиста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которое он переписал на родителей. По словам общественника, сказанным NEWS.ru, важно понять, была ли недвижимость передана в статусе иноагента или нет.

Мы выйдем с инициативой, чтобы у Семена Слепакова забрали все объекты недвижимости на территории Российской Федерации. Мы обратимся к контролирующим органам, чтобы выяснить, когда он переписал квартиры: в статусе иноагента или до. Если на тот момент Слепаков находился в статусе иностранного агента, то будем настаивать, чтобы все это изучили, дали оценку и забрали недвижимость в пользу государства, — сказал Бородин.

Он отметил, что у всех иноагентов, которые не стесняются в выражениях и демонстративно поддерживают другие страны, нужно проверять собственность. По словам главы ФПБК, они являются информационными врагами, которые финансируются странами НАТО.

Жалеть иноагентов не надо. Я считаю, что они — информационные враги, которые работают на страны НАТО. У нас идет спецоперация, а есть еще информационная война. В нашей организации мы боремся с такими воинами, — заключил Бородин.

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