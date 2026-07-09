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09 июля 2026 в 17:03

Комика Слепакова заочно арестовали и объявили в розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении известного комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в пресс-службе ведомства. Артист заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах. Правоохранительные органы приняли решение о заочном аресте фигуранта и объявлении его в розыск.

По данным следствия, находясь за границей, шоумен дважды за год привлекался к административной ответственности, но продолжал игнорировать закон. В частности, обвиняемый систематически публиковал свои материалы в социальных сетях без обязательной маркировки иноагента.

Ранее Слепаков, уехавший в Израиль, сообщил, что не хочет терять российских слушателей. Он отметил, что в стране живет множество достойных и приятных людей, которым необходим юмор. Комик отметил, что его творческая деятельность не преследует цель кого-либо обидеть или задеть чувства бывших соотечественников.

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Семен Слепаков
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