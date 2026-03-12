Уехавший в Израиль юморист-иноагент затосковал без русской аудитории

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавший в Израиль, выразил свое нежелание терять контакт с российскими слушателями. В интервью журналистке Елизавете Осетинской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он заметил, что России живет множество достойных и приятных людей, которым необходимо сохранять способность смеяться в любых обстоятельствах.

В ходе беседы Слепаков отметил, что его творческая деятельность вовсе не преследует цель кого-либо обидеть или задеть чувства бывших соотечественников. Напротив, по словам артиста, он стремится к тому, чтобы его юмор оставался понятным и востребованным именно на родине, несмотря на текущую географическую дистанцию и статус иностранного агента.

Ранее Слепаков признался, что больше чувствует неопределенность в жизни. Он рассказал, что переезд в другую страну так и не помог ему обрести ясность, а, напротив, усилил ощущение нестабильности.

До этого стало известно, что комику может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента.