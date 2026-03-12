Политолог раскрыл, зачем ВСУ на самом деле атакуют «Турецкий поток» Политолог Ткаченко: ВСУ атакуют газопроводы из-за конфликта Зеленского и Орбана

Попытки ВСУ атаковать газопроводы, снабжающие Европу, связаны с личным конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, Зеленский мечтает уничтожить политического противника.

Атаки газопроводов — это продолжение личного конфликта Зеленского с Орбаном. Ничего, кроме попытки «провалить» Орбана на выборах и уничтожить политического противника, который является на сегодня самым острым критиком Украины в Евросоюзе, я не вижу, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Евросоюз, так же как и Венгрия, нуждается в голубом топливе, однако Орбана в ЕС не любят даже больше, чем самого Зеленского.

Поэтому Зеленскому могут позволить нарушать имеющиеся правила. Так что причина атак — личная неприязнь и понимание Зеленским того, что все его действия против Орбана приятны Еврокомиссии, — заключил собеседник.

Ранее «Газпром» сообщил о новых атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». За последние две недели объекты на юге России подвергались атакам более десяти раз.