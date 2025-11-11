В Госдуме объяснили, почему уравняли наказания за теракт и диверсию

В Госдуме объяснили, почему уравняли наказания за теракт и диверсию Депутат Чижов заявил о важности синхронизации борьбы с терактами и диверсиями

Теракты и диверсии по своей общественной опасности сегодня оцениваются равнозначно — у них полностью совпадают квалифицирующие признаки, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Чижов. Так он прокомментировал решение нижней палаты парламента одобрить в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, направленные на синхронизацию борьбы с преступлениями террористической или диверсионной направленности. Чижов выступил соавтором законопроекта.

Документ поможет выстроить общую логику, ввести одинаковые по эффективности меры наказания за такие преступления. Например, предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Осужденный за диверсию сможет просить об УДО только после фактического отбытия не менее 3/4 срока. Такая мера уже предусмотрена за террористические преступления, — пояснил Чижов.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, добавил депутат. По его словам, организатор диверсионной группы понесет ответственность не только за сам факт руководства ею, но и за все совершенные таким сообществом нарушения.

Организатору в принципе запрещено будет назначать более мягкое наказания, чем предусмотрено санкцией. Запрещается условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. Данные меры сегодня действуют и в отношении террористов, — отметил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за диверсии. Наказание за вовлечение детей в такие преступления может включать пожизненное лишение свободы.