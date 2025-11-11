Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 16:04

В Госдуме объяснили, почему уравняли наказания за теракт и диверсию

Депутат Чижов заявил о важности синхронизации борьбы с терактами и диверсиями

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Теракты и диверсии по своей общественной опасности сегодня оцениваются равнозначно — у них полностью совпадают квалифицирующие признаки, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Чижов. Так он прокомментировал решение нижней палаты парламента одобрить в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, направленные на синхронизацию борьбы с преступлениями террористической или диверсионной направленности. Чижов выступил соавтором законопроекта.

Документ поможет выстроить общую логику, ввести одинаковые по эффективности меры наказания за такие преступления. Например, предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Осужденный за диверсию сможет просить об УДО только после фактического отбытия не менее 3/4 срока. Такая мера уже предусмотрена за террористические преступления, — пояснил Чижов.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, добавил депутат. По его словам, организатор диверсионной группы понесет ответственность не только за сам факт руководства ею, но и за все совершенные таким сообществом нарушения.

Организатору в принципе запрещено будет назначать более мягкое наказания, чем предусмотрено санкцией. Запрещается условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. Данные меры сегодня действуют и в отношении террористов, — отметил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за диверсии. Наказание за вовлечение детей в такие преступления может включать пожизненное лишение свободы.

Госдума
теракты
диверсия
наказания
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подростки, которые напали на сверстников в Краснодаре
Стало известно о росте числа пострадавших после обрушения балкона в Чечне
Нутрициолог предупредил, кому опасно пить кефир перед сном
Россиянку осудили за госизмену
В Госдуме предложили лучший ответ на запрет Евросоюза выдавать мультивизы
Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований
Россиянку и ее сына обвинили в участии в движении «Граждане СССР»
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.