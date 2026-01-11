На западе Ирана задержаны более 100 участников беспорядков В иранской провинции Лурестан арестовали более 100 участников беспорядков

В провинции Лурестан на западе Ирана правоохранительные органы задержали свыше 100 человек, участвовавших в беспорядках, передает IRIB. С момента начала протестов погибло не менее 116 человек и более 2000 были арестованы.

Больше сотни участников беспорядков были идентифицированы и задержаны в нескольких городах провинции Лурестан, — говорится в сообщении.

Представители власти не стали давать комментариев по поводу количества задержанных, однако обнародовали сведения о потерях в рядах силовых структур. По их оценке, жертвами стали не менее 20 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее глава пожарной службы провинции Тегеран Кодратолла Мохаммади сообщил, что в ходе протестов в Тегеране и других городах Ирана было повреждено по меньшей мере 50 единиц пожарной техники. По его словам, участники беспорядков не только поджигали технику, но и препятствовали работе пожарных.

До этого глава округа Бахарестан Мурад Моради Карначи сообщил, что иранские правоохранительные органы арестовали около 100 человек. Их обвиняют в участии в массовых протестах, применении оружия против мирных жителей и сотрудников полиции. Протесты, начавшиеся в конце декабря, переросли в вооруженные столкновения и акты вандализма.