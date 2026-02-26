Зимняя Олимпиада — 2026
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту

World Aquatics отменила этап Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике

Фото: Diana Marquez/Global Look Press
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отменила этап Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике, который планировался 5–8 марта в Сапопане, сообщили в пресс-службе организации. Причиной стали массовые беспорядки в стране, вспыхнувшие после гибели лидера наркокартеля, из-за чего организаторы не захотели рисковать участниками.

Решение было принято совместно с мексиканской федерацией и местными властями в целях безопасности. Город Сапопан находится в штате Халиско, который стал эпицентром насилия и столкновений.

Ранее пять мексиканских штатов накрыла волна насилия после новостей о гибели главаря картеля «Новое поколение Халиско» по кличке Эль Менчо. Преступники в знак протеста перекрыли федеральные трассы и начали поджигать автомобили, полностью парализуя движение в стратегически важных районах. Основные события разворачиваются в штате Халиско, где, по данным прессы, военные провели спецоперацию.

Кроме того, американист Малек Дудаков заявил, что беспорядки в Мексике после ликвидации наркобарона связаны не только с внутренними процессами, но и с давлением со стороны Вашингтона. Эксперт напомнил, что Белый дом требовал от Мехико активизировать борьбу с наркокартелями.

