Российских бадминтонистов не пригласили на чемпионат Европы

Европейская конфедерация бадминтона (Badminton Europe) не пригласила российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, на апрельский чемпионат Европы, передает ТАСС со ссылкой на источник. Причиной отказа стало якобы беспокойство о безопасности участников.

Руководство Badminton Europe приняло решение отказать россиянам по причине «невозможности обеспечить безопасность». С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать, — прокомментировал собеседник.

С 6 по 12 апреля в испанском городе Уэльве пройдет турнир по бадминтону. За последние годы в Испании уже неоднократно проводились международные соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии. В настоящее время четыре российских спортсмена выступают под нейтральным флагом: Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.

Ранее сообщалось, что на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии российские спортсмены с флагом прошли парадным маршем, сообщает ТАСС. Знаменосцами были горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Кроме того, на церемонии присутствовало шесть российских спортсменов, которым было разрешено участвовать в Паралимпиаде.