18 марта 2026 в 11:23

Российских бадминтонистов не пригласили на чемпионат Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейская конфедерация бадминтона (Badminton Europe) не пригласила российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, на апрельский чемпионат Европы, передает ТАСС со ссылкой на источник. Причиной отказа стало якобы беспокойство о безопасности участников.

Руководство Badminton Europe приняло решение отказать россиянам по причине «невозможности обеспечить безопасность». С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать, — прокомментировал собеседник.

С 6 по 12 апреля в испанском городе Уэльве пройдет турнир по бадминтону. За последние годы в Испании уже неоднократно проводились международные соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии. В настоящее время четыре российских спортсмена выступают под нейтральным флагом: Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.

Ранее сообщалось, что на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии российские спортсмены с флагом прошли парадным маршем, сообщает ТАСС. Знаменосцами были горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Кроме того, на церемонии присутствовало шесть российских спортсменов, которым было разрешено участвовать в Паралимпиаде.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

