Эмоции Мирры Андреевой после победы в финале «Ролан Гаррос» попали на видео

Российская теннисистка Мирра Андреева упала на колени после того, как поняла, что стала победительницей «Ролан Гаррос», видео этого момента оказалось в Сети. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньску. Отпустив первые эмоции, Андреева подошла к сопернице и обнялась с ней через сетку.

Победительница престижного турнира также поблагодарила поклонников, подняв руки вверх и повернувшись с приветственным жестом в сторону трибун. После этого Андреева обнялась со своими близкими и тренером.

Российская теннисистка одержала победу в двух партиях со счетом 6:3, 6:2 и стала самой юной чемпионкой турнира за последние три десятилетия. Этот первый для Андреевой титул принес ей €2,8 млн (около 247,9 млн рублей). Кроме того, она поднялась на шестую строчку мирового рейтинга WTA и возглавила чемпионскую гонку сезона.

До этого Андреева обыграла Марту Костюк из Украины в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. После поражения Костюк не пожала руку Андреевой.

Кроме того, теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции. В финальном матче она обыграла представительницу Китая Сунь Синьжань со счетом 6:2, 6:1.