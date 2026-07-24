Силы ПВО продолжают боевую работу над Ленобластью

Количество беспилотников, уничтоженных в воздушном пространстве Ленинградской области, достигло 50, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. По его словам, работа ведется в течение ночи.

Ситуация меняется по мере отражения атаки. Средства противовоздушной обороны продолжают действовать. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. До этого говорилось об 33 сбитых дронах.

В 01:43 в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. На текущий момент сбито 50 БПЛА противника. Боевая работа продолжается, — уточнил Дрозденко.

Ранее дежурные средства ПВО 23 июля за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечалось, что все дроны были самолетного типа. По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Крыму, Башкортостане и Краснодарском крае. Работа российскими силами проводилась в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.