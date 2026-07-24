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24 июля 2026 в 07:05

Фигуранта дела о гибели главы «АрБата» захотели надолго посадить за решетку

Гособвинение запросило 24 года фигуранту дела о теракте с гибелью главы «АрБата»

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Гособвинение запросило для Ваража Манукяна, обвиняемого в соучастии в теракте в Москве, унесшем жизнь главы батальона «АрБат» Армена Саркисяна, 24 года лишения свободы, сообщил ТАСС источник в суде. По его данным, прокурор также ходатайствует о конфискации в доход государства автомобиля, на котором перевозилась взрывчатка. Сам подсудимый отказался высказываться по существу предъявленных ему обвинений.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для Манукяна 24 года лишения свободы, из которых шесть лет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также прокурор попросила военный суд конфисковать в доход государства автомобиль Mercedes, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство, — указал источник.

Манукяну предъявлены обвинения в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой. В 2024 году неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР Минобороны Украины разработали план теракта на территории Москвы.

Мишенью был выбран Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Для исполнения преступного замысла была сформирована организованная группа в составе Манукяна, Паруйра Матевосяна и других лиц.

Ранее СК России сообщил, что расследование уголовного дела об убийстве директора Центрального рынка Ульяновска Михаила Мартынова, совершенном в марте 2000 года, было завершено. Следствие установило, что организатор преступления — бизнесмен Азат Шайдуллов, который уже отбывает пожизненное наказание за другие преступления. Теперь его ожидает новый суд.

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