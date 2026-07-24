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24 июля 2026 в 07:34

Определена судьба забытых на таможне в Приморье машин

Забытые на таможне в Приморье машины передадут на нужды СВО по решению суда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Приморская транспортная прокуратура в ходе проверки таможенных складов обнаружила две машины, владельцы которых так и не были установлены. По решению суда имущество признали бесхозяйным и передали в собственность государства.

Автомобили долгое время хранились на складах таможни. После вступления судебных решений в силу прокуратура совместно с таможенными органами организовала их передачу для нужд специальной военной операции.

По заявлениям приморского транспортного прокурора в судебном порядке имущество признано бесхозяйным и обращено в собственность государства. После вступления решений суда в законную силу транспортной прокуратурой совместно с таможенными органами организована его передача для направления в зону проведения СВО, — указано в сообщении.

Решение суда стало законным основанием для передачи имущества, что позволит эффективно использовать его в условиях СВО. Официальных комментариев о дальнейшей судьбе машин пока не поступало.

Ранее в Ковдоре Мурманской области убрали 97 оставленных и бесхозных машин за три года. В администрации города уточнили, что такие автомобили несложно распознать — они часто находятся в запущенном виде. Службы прежде всего убирают машины, которые мешают проезду другого транспорта или усложняют ремонт на дорогах и территориях. Как правило, у таких машин сдуты колеса.

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