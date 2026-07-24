Более 570 беспилотников сбили над Россией минувшей ночью Силы ПВО сбили 571 беспилотник над Россией в ночь на 24 июля

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 июля уничтожили более 570 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 16 регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Новосаратовке Всеволожского района. На объектах начался пожар.

До этого стало известно, что в селе Песчаном Беловского района Курской области был ранен 53-летний местный житель. Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, мужчина получил осколочные ранения ног, его госпитализировали.