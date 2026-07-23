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23 июля 2026 в 20:44

Мирный житель получил ранения во время атаки ВСУ

Житель Курской области получил ранения при атаке ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В селе Песчаное Беловского района ранен 53-летний местный житель, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Мужчина получил слепые осколочные ранения ног. Ему оказывают первую помощь, после чего пострадавшего доставят в Курскую областную больницу.

Враг продолжает атаковать село Песчаное Беловского района. Ранен 53-летний местный житель. У него слепые осколочные ранения ног. Ему оказывается первая помощь, после доставим его в Курскую областную больницу, — написал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время церемонии бракосочетания. От удара травмы ног получили новобрачный и еще один мужчина, находившийся рядом.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что мужчина, пострадавший при ударе украинских БПЛА по магазину в городе, скончался в медико-санитарной части. По его словам, смерть пациента наступила в результате получения им тяжелых ранений.

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