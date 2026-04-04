Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 12:17

Четыре человека погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом

Автобус с пассажирами влетел в эстакаду в Анкаре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Анкаре пассажирский автобус на большой скорости врезался в опору пешеходной эстакады и перевернулся, сообщает агентство DHA. Жертвами аварии стали четыре человека, еще 13 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

По предварительной версии, водитель потерял управление, после чего транспортное средство вылетело с проезжей части и протаранило бетонную конструкцию. Всех пострадавших экстренно эвакуировали из искореженного салона и госпитализировали. Полиция устанавливает точные обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области автобус с детьми, следовавший в Пензу, опрокинулся и оказался в кювете. На опубликованных кадрах с места ЧП видно лежащее на боку транспортное средство с выбитыми стеклами, поврежденной передней частью и деформированным корпусом, а также с разрушенными элементами.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после ЧП со сходом вагонов в Ульяновской области в больницах региона продолжают лечение 23 человека, включая пятерых детей. По его словам, местных врачей консультируют ведущие специалисты федеральных центров Минздрава России через систему телемедицины.

Турция
ДТП
автобусы
аварии
погибшие
пострадавший
пострадавшие
Анкара
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.