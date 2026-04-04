Четыре человека погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом Автобус с пассажирами влетел в эстакаду в Анкаре

В Анкаре пассажирский автобус на большой скорости врезался в опору пешеходной эстакады и перевернулся, сообщает агентство DHA. Жертвами аварии стали четыре человека, еще 13 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

По предварительной версии, водитель потерял управление, после чего транспортное средство вылетело с проезжей части и протаранило бетонную конструкцию. Всех пострадавших экстренно эвакуировали из искореженного салона и госпитализировали. Полиция устанавливает точные обстоятельства трагедии.

