Психиатр назвала коварное свойство настоящей депрессии

Раннее пробуждение может являться одним из симптомов депрессивного состояния, заявила NEWS.ru психиатр Марина Алексеева. По ее словам, о расстройстве также могут свидетельствовать потеря аппетита и снижение способности к концентрации.

Депрессия не всегда проявляется только грустью. Иногда на первый план выходят раздражительность, апатия, снижение энергии, нарушения сна, чувство вины, тревога, трудности с концентрацией или ощущение, что привычные дела требуют огромных усилий. Именно поэтому окружающие могут долго не понимать, что человеку нужна помощь. Состояние способно отражаться и на теле. У одних людей появляются бессонница и ранние пробуждения, у других — постоянная сонливость. Могут измениться аппетит, вес, уровень энергии, либидо, способность концентрироваться, — поделилась Алексеева.

Она отметила, что в депрессии человек утрачивает способность получать удовольствие от общения, хобби, еды, занятий спортом, работы и творчества. По словам специалиста, он может продолжать выполнять свои дела, но делает это механически, без эмоционального отклика. При этом, указала психиатр, часто возникает ощущение, что жизнь стала серой и безрадостной.

Диагноз нельзя ставить по одному признаку или внешнему виду. Но если состояние сохраняется неделями, мешает работе, отношениям и обычной жизни, консультация специалиста необходима. Особенно важно не игнорировать слова о бессмысленности жизни, ощущении безнадежности, желании исчезнуть или причинить себе вред. Близким не стоит говорить человеку в депрессии «возьми себя в руки» или «у других хуже». Такие фразы усиливают вину и одиночество. Лучше сказать: «Я вижу, что тебе тяжело. Я рядом. Давай подумаем, к кому можно обратиться», — добавила Алексеева.

Она заключила, что лечение депрессии требует индивидуального подхода. По словам эксперта, одним пациентам помогает психотерапия, другим необходима медикаментозная терапия, а третьим важно параллельно регулировать сон, физическую активность и лечить сопутствующие заболевания.

Ранее нейробиолог Владимир Алипов заявил, что клиническая депрессия может быть связана с феноменом выученной беспомощности. По его словам, отсутствие контроля над ситуацией, будь то реальное или мнимое, может вызвать развитие этого заболевания.