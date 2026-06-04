ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 05:20

Психиатр назвала коварное свойство настоящей депрессии

Психиатр Алексеева: раннее пробуждение может быть признаком депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Раннее пробуждение может являться одним из симптомов депрессивного состояния, заявила NEWS.ru психиатр Марина Алексеева. По ее словам, о расстройстве также могут свидетельствовать потеря аппетита и снижение способности к концентрации.

Депрессия не всегда проявляется только грустью. Иногда на первый план выходят раздражительность, апатия, снижение энергии, нарушения сна, чувство вины, тревога, трудности с концентрацией или ощущение, что привычные дела требуют огромных усилий. Именно поэтому окружающие могут долго не понимать, что человеку нужна помощь. Состояние способно отражаться и на теле. У одних людей появляются бессонница и ранние пробуждения, у других — постоянная сонливость. Могут измениться аппетит, вес, уровень энергии, либидо, способность концентрироваться, — поделилась Алексеева.

Она отметила, что в депрессии человек утрачивает способность получать удовольствие от общения, хобби, еды, занятий спортом, работы и творчества. По словам специалиста, он может продолжать выполнять свои дела, но делает это механически, без эмоционального отклика. При этом, указала психиатр, часто возникает ощущение, что жизнь стала серой и безрадостной.

Диагноз нельзя ставить по одному признаку или внешнему виду. Но если состояние сохраняется неделями, мешает работе, отношениям и обычной жизни, консультация специалиста необходима. Особенно важно не игнорировать слова о бессмысленности жизни, ощущении безнадежности, желании исчезнуть или причинить себе вред. Близким не стоит говорить человеку в депрессии «возьми себя в руки» или «у других хуже». Такие фразы усиливают вину и одиночество. Лучше сказать: «Я вижу, что тебе тяжело. Я рядом. Давай подумаем, к кому можно обратиться», — добавила Алексеева.

Она заключила, что лечение депрессии требует индивидуального подхода. По словам эксперта, одним пациентам помогает психотерапия, другим необходима медикаментозная терапия, а третьим важно параллельно регулировать сон, физическую активность и лечить сопутствующие заболевания.

Ранее нейробиолог Владимир Алипов заявил, что клиническая депрессия может быть связана с феноменом выученной беспомощности. По его словам, отсутствие контроля над ситуацией, будь то реальное или мнимое, может вызвать развитие этого заболевания.

Здоровье
врачи
психиатры
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались о проекте Вашингтона помощи Киеву и санкций против Москвы
Мужчина жестко швырнул ребенка головой о качели
Эксперты ЛУКОЙЛа напомнили, как распознать испортившееся моторное масло
Глава ФМБА раскрыла роль ИИ при создании вакцин от рака
На ЗАЭС раскрыли режим работы станции после атаки на Запорожскую ТЭС
Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России взяли под контроль важный узел обороны
Матвиенко предложила создать правильный «клуб миллионеров»
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.