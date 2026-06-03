Нейробиолог назвал неожиданную причину развития депрессии

Клиническая депрессия может быть вызвана феноменом выученной беспомощности, заявил «Газете.Ru» нейробиолог Владимир Алипов. Иными словами, реальное или мнимое отсутствие контроля над той или иной ситуацией способно спровоцировать развитие этого заболевания. Он рассказал, что в ходе экспериментов ученые выяснили, что, когда животное долгое время подвергается неконтролируемому стрессу, оно сдается и начинает вести себя наподобие человека в депрессивном состоянии.

Например, можно взять самца мыши и поместить его в клетку с заведомо более сильными особями. В таких условиях он будет постоянно проигрывать в социальных стычках. Сначала у него будет внутренняя уверенность в себе и понимание, что он может контролировать свою судьбу. Но со временем он осознает, что ничего не может изменить. Независимо от его действий он будет проигрывать снова и снова. В результате, даже если мы поместим его к более слабым самцам, его желание участвовать в социальных состязаниях исчезнет. Он займет самую низкую позицию, потеряет инициативность и станет очень послушным, — объяснил Алипов.

Он добавил, что, когда человек оказывается в условиях, в которых не может повлиять на свою судьбу, мозг, созданный эволюцией для прогнозирования будущего, испытывает трудности. Этот стресс впоследствии перерастает в депрессию.

Ранее педиатр и иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что сейчас выросло число диагностируемых случаев депрессии и тревожных расстройств у группы пациентов до 18 лет включительно. По его словам, дело в том, что люди разучились справляться со стрессом.